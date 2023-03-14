Дума приняла закон о прекращении гражданства Украины с момента подачи такого заявления

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об ускоренной процедуре прекращения украинского гражданства.

Он вводит правовой механизм, по которому имеющий украинский паспорт гражданин России сможет подать заявление на аннулирование украинского гражданства и с момента подачи этого заявления будет считаться, что украинского гражданства у него больше нет.

Одновременно с момента подачи этого заявления такие граждане обязываются воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования паспорта гражданина Украины и иных документов, удостоверяющих гражданство Украины или содержащих указание на гражданство Украины, за исключением случаев, когда указанные действия совершаются в целях прекращения гражданства Украины, а также в иных случаях, предусмотренных президентом России.

Если гражданин нарушит это обязательство, в МВД будет составлено заключение о нарушении. Оно будет направлено самому нарушителю и в ФСБ. Со дня составления заключения заявление гражданина о прекращении украинского гражданства будет считаться недействительным, а сам гражданин будет рассматриваться как имеющий гражданство Украины. Повторно подать заявление об отказе от украинского гражданства можно будет только через десять лет после нарушения.

Принятый закон также он исключает необходимость повторной подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданами, ранее подавшими такое заявление в соответствии с федеральными конституционными законами от 21 марта 2014 года о принятии в РФ Крыма и Севастополя, а также законами о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Законопроект № 261335-8 в парламент в декабре внесли четверо депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

В пояснительной записке они напоминают, что в 2021 и 2022 годах российское законодательство менялось ради упрощения приема в российское гражданство граждан Украины. С начала 2021 года по сентябрь 2022 года гражданство России получили 636 508 украинских граждан. Число граждан России, имеющих одновременно гражданство Украины, также значительно выросло в связи с принятием в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В силу складывающейся политической ситуации граждане России, одновременно имеющие гражданство Украины, лишены возможности выйти из гражданства Украины по независящим от них причинам. Наличие украинского гражданства ограничивает их права на трудоустройство в государственные и муниципальные органы, замещение государственных и муниципальных должностей, на профессиональную деятельность в отдельных сферах экономики, обучение в образовательных организациях, предусматривающих допуск абитуриентов к государственной тайне, и другие, отметили авторы закона.

Принятие закона позволит обеспечить допуск таких граждан к замещению государственных, муниципальных и иных должностей, а также урегулировать иные вопросы, при решении которых гражданство Украины выступает ограничивающим фактором, отмечается в пояснительной записке.