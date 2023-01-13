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Сбербанк предупредил клиентов о прекращении работы устаревших мобильных приложений

Сбербанк предупредил клиентов о прекращении работы устаревших мобильных приложений
Фото: Alexander Sayganov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сбербанк уведомил клиентов о прекращении работы устаревших мобильных приложений.

Как сообщил "Интерфаксу" один из клиентов Сбербанка, кредитная организация рекомендовала ему использовать интернет-версию онлайн-банка. "Ваше приложение "Сбербанк онлайн" сильно устарело и 19 января 2023 года перестанет работать. Обновить его не получится: операционная система вашего телефона не поддерживает установку новой версии. Рекомендуем использовать веб-версию "Сбербанк онлайн"", - процитировал клиент сообщение банка.

Сбербанк заявил, что это касается небольшого числа клиентов. "СМС-сообщения о необходимости обновить приложение направлены только клиентам с самыми устаревшими версиями. Ранее мы уже неоднократно предупреждали таких клиентов об этом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Клиенты с устройствами на платформе Android могут обновить приложение на сайте банка или в RuStore, на базе iOS - обратиться в офис банка. Всем клиентам также доступна веб-версия "Сбербанк онлайн", напомнил представитель кредитной организации.

Из-за санкций с середины апреля 2022 года приложение "Сбербанк онлайн" недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store (устройства на платформе iOS).

Сбербанк
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