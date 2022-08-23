Аналоги приложений Сбербанка и ВТБ пропали из App Store

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Аналоги мобильных приложений ВТБ и Сбербанка, которые позволяли клиентам пользоваться онлайн-услугами банков, более не доступны для скачивания в магазине App Store для устройств на платформе iOS, следует из данных магазина.

Аналог приложения "Сбербанк Онлайн" ("СБОЛ") появился в магазине на прошлой неделе. Его разработчиком является ООО "Открытые ИТ-решения". Ранее установленные приложения "СБОЛ" продолжают работать, войти в него можно по номеру карты Сбербанка.

Аналог приложения "ВТБ Онлайн" ("Прайм баланс") появился в AppStore в мае. Его разработчиком выступил Unicom LLC. Ранее установленные приложения продолжают работать.

Мобильные приложения "ВТБ Онлайн" и "Сбербанк онлайн" из-за санкций с весны 2022 года стали недоступны для скачивания и обновления в магазине App Store.

США в конце февраля ввели блокирующие санкции против ВТБ. Позднее, 6 апреля 2022 года, они также были введены в отношении Сбербанка. Санкции предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. Аналогичные ограничения в отношении Сбербанка ввели и некоторые другие страны.