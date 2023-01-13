Путин поручил изучить предложение внести в УК статью за дискриминацию россиян за рубежом

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Госдуме, Генпрокуратуре и Следственному комитету изучить возможность введения уголовной ответственности за призыв к дискриминации россиян, проживающих за рубежом.

Это одно из перечня поручений, сформулированных по итогам декабрьского заседания Совета по правам человека с участием президента. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Ввести уголовную ответственность за такую дискриминацию предложил СПЧ.

"Рекомендовать Госдуме совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом рассмотреть предложения Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, касающиеся установления уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении проживающих за рубежом граждан РФ и соотечественников, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в поручении.

Президент ждет доклада по итогам обсуждения до 1 мая.

Глава государства также поручил Верховному суду России совместно с Генпрокуратурой, СКР, МВД, Минюстом, ФСИН и Общественной палатой проанализировать практику заключения под стражу лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, в том числе лиц, страдающих заболеваниями, и женщин, имеющих малолетних детей. При необходимости, отмечается в документе, должны быть представлены предложения по внесению изменений в законодательство, направленные на гуманизацию правосудия. Срок исполнения данного поручения - 1 мая 2023 года.