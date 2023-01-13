Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Путин поручил изучить предложение внести в УК статью за дискриминацию россиян за рубежом

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Госдуме, Генпрокуратуре и Следственному комитету изучить возможность введения уголовной ответственности за призыв к дискриминации россиян, проживающих за рубежом.

Это одно из перечня поручений, сформулированных по итогам декабрьского заседания Совета по правам человека с участием президента. Перечень опубликован на сайте Кремля.

Ввести уголовную ответственность за такую дискриминацию предложил СПЧ.

"Рекомендовать Госдуме совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом рассмотреть предложения Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, касающиеся установления уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении проживающих за рубежом граждан РФ и соотечественников, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в поручении.

Президент ждет доклада по итогам обсуждения до 1 мая.

Глава государства также поручил Верховному суду России совместно с Генпрокуратурой, СКР, МВД, Минюстом, ФСИН и Общественной палатой проанализировать практику заключения под стражу лиц, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, в том числе лиц, страдающих заболеваниями, и женщин, имеющих малолетних детей. При необходимости, отмечается в документе, должны быть представлены предложения по внесению изменений в законодательство, направленные на гуманизацию правосудия. Срок исполнения данного поручения - 1 мая 2023 года.

Владимир Путин СПЧ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков призвал создавать условия в РФ для возвращения уехавших сограждан

Песков призвал создавать условия в РФ для возвращения уехавших сограждан

Гендиректор НСПК заявил, что проблема с чипами для банковских карт в РФ решена

Турчак сообщил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохранится

Турчак сообщил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохранится

Врачей ряда специальностей в новых регионах РФ планируют освободить от воинской обязанности

Врачей ряда специальностей в новых регионах РФ планируют освободить от воинской обязанности

Путин поручил рассмотреть вопрос о совершенствовании общественного контроля за выборами

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили, что взяли Соледар под контроль вечером 12 января

Сбербанк предупредил клиентов о прекращении работы устаревших мобильных приложений

Сбербанк предупредил клиентов о прекращении работы устаревших мобильных приложений

Из-за плохой погоды в Петербурге 13 рейсов были вынуждены уйти на запасные аэродромы

Росздравнадзор проверит деятельность клиники, где лечат рак наложением рук

Росздравнадзор проверит деятельность клиники, где лечат рак наложением рук

Володин призвал отбирать имущество у уехавших россиян, оскорбляющих РФ и военных

Володин призвал отбирать имущество у уехавших россиян, оскорбляющих РФ и военных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });