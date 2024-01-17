Кабмин РФ подготовит предложения по защите прав соотечественников за рубежом

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД и президентским Советом по правам человека (СПЧ) до 1 июля подготовить предложения по защите прав проживающих за рубежом соотечественников и принятия мер по их репатриации в случае незаконной депортации.

Кабмину, в частности, нужно "представить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, и принятия дополнительных мер по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств с учетом реализации указа президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 г. 872", говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания СПЧ 4 декабря 2023 года.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.