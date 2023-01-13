В МИД РФ подтвердили, что освобожденный экс-морпех США Дадли покинул Россию

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Гражданин США Тейлор Дадли по завершении всех необходимых процедур для выдворения покинул Россию в четверг в пункте пропуска Багратионовск на российско-польской границе, подтвердил источник в МИД России.

"По завершении необходимых для выдворения административных процедур Тейлора Дадли доставили 12 января этого года на автомобильный пункт пропуска Багратионовск, где он пересек границу", - сообщил источник журналистам.

Он отметил, что "таким образом, данная история, безусловно имеющая гуманитарное измерение, завершилась удовлетворительным образом - как говорится, в "штатном режиме".

Источник напомнил, что Дадли "был задержан 25 апреля прошлого года в Калининграде после незаконного перехода российско-польской границы".

Накануне телеканал CNN со ссылкой на представителя семьи Дадли сообщил, что российские власти освободили бывшего морского пехотинца США Тейлора Дадли.

По данным телеканала, "американца передали через границу с Польшей экс-губернатору штата Нью-Мексико Биллу Ричардсону, его команде и представителю посольства США в Варшаве".