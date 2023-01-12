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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:20

РФ освободила бывшего морпеха США после года пребывания под стражей

РФ освободила бывшего морпеха США после года пребывания под стражей
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские власти в четверг освободили бывшего морского пехотинца США Тейлора Дадли, который около года находился под стражей в Калининградской области, сообщает CNN со ссылкой на представителя семьи Дадли Джонатана Фрэнкса.

"Ранее сегодня российские власти отпустили американского гражданина Тейлора Дадли, 35-летнего ветерана ВМС США. Его передали через границу с Польшей экс-губернатору (штата Нью-Мексико - ИФ) Биллу Ричардсону, его команде и представителю посольства США в Варшаве. Центр Ричардсона на протяжении более шести месяцев усердно работал над вопросом освобождению Дадли", - приводит телеканал слова Фрэнкса.

В процессе освобождения бывшего морпеха участие также принимали госдеп, сотрудники посольств США в Москве и Варшаве.

CNN сообщает, что российские пограничники задержали 35-летнего Дадли в апреле 2022 года после пересечения границы Калининградской области с Польшей. Он был в Польше на музыкальном фестивале и неясно, зачем пересек границу.

Телеканал поясняет, что администрация США не считала "неправомерным" задержание Дадли.

США Тейлор Дадли Калининградская область
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