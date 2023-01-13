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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:46

Подорван автомобиль главы районной администрации в Запорожской области

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Украинские спецслужбы организовали подрыв автомобиля главы администрации Бердянского района Запорожской области, чиновник не пострадал, сообщили в администрации Бердянска.

"В 19:30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича. По счастливой случайности чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля", - сообщается в телеграм-канале администрации.

Уточняется, что сила взрыва составила до 1 кг взрывчатого вещества.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область
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