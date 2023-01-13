Подорван автомобиль главы районной администрации в Запорожской области
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Украинские спецслужбы организовали подрыв автомобиля главы администрации Бердянского района Запорожской области, чиновник не пострадал, сообщили в администрации Бердянска.
"В 19:30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича. По счастливой случайности чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля", - сообщается в телеграм-канале администрации.
Уточняется, что сила взрыва составила до 1 кг взрывчатого вещества.