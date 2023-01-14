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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Что случилось этой ночью: суббота, 14 января

Подрыв автомобиля чиновника в Запорожской области, заявление США и Японии о санкционной политике в отношении РФ, анонс выделения Киеву транша пакета помощи от ЕС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Подорван автомобиль главы районной администрации в Запорожской области. Алексей Кичигин не пострадал, так как своевременно заметил подозрительный предмет на днище служебной машины. Сила взрыва составила до 1 кг взрывчатого вещества.

- Лидеры США и Японии заявили о продолжении санкционной политики в отношении России. Они также высказались о недопустимости применения ядерного оружия на Украине и добавили, что будут оказывать Киеву "непоколебимую поддержку".

- Глава Еврокомиссии анонсировала выделение первого транша пакета помощи Киеву. Общий объем макрофинансовой поддержки Украины составит 18 млрд евро.

- Музыкальный критик Троицкий и актер Смольянинов пополнили список иноагентов. Троицкий с 2014 года проживает за пределами РФ, Смольянинов уехал из России осенью 2022 года.

- Анкара потребовала от Стокгольма выполнения принятых обещаний для вступления в НАТО. По мнению Турции, в Швеции продолжаются "присутствие и деятельность террористов". Анкара посчитала провокацией действия сторонников Курдской рабочей партии в Стокгольме.

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