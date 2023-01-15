Пожар ликвидируют на рынке на площади 1,5 тыс. кв. м в Самарской области

Есть погибший

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел на рынке в городе Кинель, Самарской области, один человек погиб, сообщает региональное МЧС в воскресенье.

"Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение торговых рядов на продовольственном рынке. Площадь пожара составляет 1500 кв. м", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на воскресенье, 15 января, сообщение о произошедшем поступило в МЧС в 2:33 (по Москве). В 6:45 (по Москве) пожар локализован на площади в 1500 кв. м.

По данным МЧС, обнаружен погибший мужчина, его личность устанавливается.

На ликвидации пожара работают 118 человек и 46 единиц техники.