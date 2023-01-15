На рынке в Самарской области ликвидировали открытое горение
Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Открытое горение ликвидировано на пожаре на рынке в городе Кинель в Самарской области, сообщает региональное МЧС в воскресенье.
"В 10:30 15.01.2023 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения на площади 1 500 кв.м", - говорится в сообщении.
Пожар произошел в ночь на воскресенье, 15 января. Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что обнаружен погибший мужчина, его личность устанавливается.
На месте происшествия работают 118 человек и 46 единиц техники.
Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области, по факту смерти мужчины при пожаре организована доследственная проверка.
Также организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности.