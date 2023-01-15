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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Минобороны РФ заявило об успехе в направлении северных окраин Артемовска и станции Соль

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские войска за минувшие сутки развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск (Бахмут) и железнодорожной станции Соль, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.

"На донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовск Донецкой народной республики и железнодорожной станции Соль", - сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, в ходе боевых действий за сутки потери ВСУ составили более 80 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

"На красно-лиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино Луганской народной республики", - заявил Конашенков.

Также, по его данным, артиллерийскими ударами и действиями подразделений Воздушно-десантных войск отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР), в результате нанесенного поражения украинские войска отброшены на исходные позиции.

"Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщил Конашенков.

"На южно-донецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар Донецкой народной республики", - сказал представитель Минобороны.

Конашенков также заявил, что в районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

"Общие потери ВСУ за сутки составили до 50-ти военнослужащих, три пикапа и автомобиль", - сообщил он.

"На купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - заявил Конашенков.

По его словам, за сутки на данном направлении потери армии Украины составили до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Артемовск ДНР Минобороны РФ
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