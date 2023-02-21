Минобороны РФ опровергло информацию о блокировке поставок боеприпасов в районе Артемовска

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Штурмовые подразделения добровольцев, которые действуют в районе Бахмута (Артемовск), получают необходимое количество боеприпасов, заявили в Минобороны РФ.

"Несмотря на сложные метеоусловия в районе города Артемовск, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолетовылетов штурмовой авиации", - сообщили в ведомстве вечером во вторник.

"Поэтому все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, - абсолютно не соответствуют действительности.", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что командование объединенной группировки войск (сил) в рамках специальной военной операции уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений.

Штурмовые отряды в районе Артемовска (Бахмут) за двое суток продвинулись на 2,5 км, добавили в Минобороны РФ.

"Только за последние двое суток общее продвижение вперед, на подготовленные оборонительные позиции ВСУ, штурмовых подразделений в районе города Артемовск составило более двух с половиной километров", - сообщили военные.

"Успешные боевые действия были бы невозможны без полной огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и других огневых средств группировки "Юг", - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что поставки боеприпасов для штурмовых отрядов в районе Артемовска выполняются в кратчайшие сроки, на этой неделе начнутся поставки всей номенклатуры на март.

"Только за период двух дней с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов было поставлено 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов, 980 боеприпасов для танков", - сообщили военные.

"Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. В ближайшие несколько дней для штурмовых подразделений будут полностью обеспечены все заявки на боеприпасы, поданные на февраль. С 25 февраля уже начнутся поставки боеприпасов всей номенклатуры в соответствии с поданной заявкой на март", - говорится в заявлении.

"Всего же за прошлый год потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140 процентов от полученных заявок. Это наш приоритет", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что добровольцы и военнослужащие штурмовых подразделений группировки мужественно выполняют боевые задачи в Донбассе. "Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки контрпродуктивны и играют только на пользу врагу", - говорится в заявлении.