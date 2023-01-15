Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Экстренные службы сообщили о 3 погибших военных при детонации боекомплекта под Белгородом

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Трое российских военнослужащих погибли, шестнадцать ранены при детонации боекомплекта в месте дислокации под Белгородом, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в воскресенье.

"В результате непреднамеренного подрыва ручной гранаты сержантом в спальном помещении в месте дислокации военнослужащих в Корочанском районе Белгородской области сдетонировал взводный боекомплект. Начался пожар. Шестнадцать военнослужащих, включая виновника инцидента, доставлены в больницу. Еще трое погибли", - сказали в экстренных службах.

По их данным, продолжаются поиски еще восьми военнослужащих. Они числятся пропавшими без вести.

Белгород Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 15 января

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили, что субботние удары по системе военного управления ВСУ достигли целей

Военная операция на Украине

Путин заявил о положительной динамике СВО

Путин заявил о положительной динамике СВО
Пандемия коронавируса

В России за сутки СOVID-19 заболели почти 4,8 тыс. человек

В России за сутки СOVID-19 заболели почти 4,8 тыс. человек

Пожар ликвидируют на рынке на площади 1,5 тыс. кв. м в Самарской области

Москалькова призвала ООН и украинского омбудсмена к соблюдению Женевских конвенций

Что произошло за день: суббота, 14 января

Министр иностранных дел и начальник Генштаба Британии вошли в российский "стоп-лист"

"Победа" уточнит правила провоза ручной клади после решения ВС РФ

"Победа" уточнит правила провоза ручной клади после решения ВС РФ

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после ремонта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });