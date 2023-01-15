Экстренные службы сообщили о 3 погибших военных при детонации боекомплекта под Белгородом

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Трое российских военнослужащих погибли, шестнадцать ранены при детонации боекомплекта в месте дислокации под Белгородом, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в воскресенье.

"В результате непреднамеренного подрыва ручной гранаты сержантом в спальном помещении в месте дислокации военнослужащих в Корочанском районе Белгородской области сдетонировал взводный боекомплект. Начался пожар. Шестнадцать военнослужащих, включая виновника инцидента, доставлены в больницу. Еще трое погибли", - сказали в экстренных службах.

По их данным, продолжаются поиски еще восьми военнослужащих. Они числятся пропавшими без вести.