До семи возросло число жертв подрыва гранаты в расположении военных под Белгородом

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Число погибших при взрыве в месте дислокации военнослужащих под Белгородом возросло до семи человек.

"Обнаружены четверо погибших из числа пропавших без вести. Таким образом, число жертв увеличилось до семи человек", - сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Продолжаются поиски еще четырех человек.

Ранее сообщалось, что в результате непреднамеренного подрыва гранаты сержантом в расположении военных под Белгородом сдетонировал взводный боекомплект, 16 человек пострадали, восемь пропали без вести, трое погибли.