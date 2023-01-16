Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:07

Сотни авто ежедневно используют сухопутный маршрут в Крым и обратно через новые регионы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Новый сухопутный маршрут из Крыма в Ростовскую область и обратно через Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР ежедневно используют несколько сотен водителей легковых автомобилей и большегрузов, сообщил первый замминистра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

"Ежедневно пользуется спросом данное направление - от 300 до 700 единиц автомобильного транспорта осуществляет движение по сухопутному пути транзитом через новые субъекты РФ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Лукашенко уточнил, что движение по этому пути осуществляется как в организованных колоннах, так и самостоятельно.

"Преимущественно автолюбители и водители большегрузов пользуются самостоятельной возможностью проезда по новым субъектам РФ. Те, кто впервые едет по сухопутному пути, конечно, выбирают первоначально возможность проезда в организованной колонне, далее, после того, как они осуществили проезд неоднократно, уже самостоятельно осуществляют движение, зная все нюансы передвижения по новым субъектам РФ", - добавил он.

Движение большегрузных автомобилей по Крымскому мосту ограничено после инцидента 8 октября, но открыто для легковых автомобилей и автобусов всех типов. Водителям большегрузов доступна паромная переправа или сухопутный маршрут через территорию новых регионов РФ - через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь.

Крым Ростовская область Херсонская область Запорожская область ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 января

Губернатор Севастополя сообщил о сбитом над городом беспилотнике

Губернатор Севастополя сообщил о сбитом над городом беспилотнике

Что произошло за день: воскресенье, 15 января

Экстренные службы сообщили о 3 погибших военных при детонации боекомплекта под Белгородом

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили, что субботние удары по системе военного управления ВСУ достигли целей

Военная операция на Украине

Путин заявил о положительной динамике СВО

Путин заявил о положительной динамике СВО
Пандемия коронавируса

В России за сутки СOVID-19 заболели почти 4,8 тыс. человек

В России за сутки СOVID-19 заболели почти 4,8 тыс. человек

Пожар ликвидируют на рынке на площади 1,5 тыс. кв. м в Самарской области

Москалькова призвала ООН и украинского омбудсмена к соблюдению Женевских конвенций

Что произошло за день: суббота, 14 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });