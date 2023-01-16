Сотни авто ежедневно используют сухопутный маршрут в Крым и обратно через новые регионы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Новый сухопутный маршрут из Крыма в Ростовскую область и обратно через Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР ежедневно используют несколько сотен водителей легковых автомобилей и большегрузов, сообщил первый замминистра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

"Ежедневно пользуется спросом данное направление - от 300 до 700 единиц автомобильного транспорта осуществляет движение по сухопутному пути транзитом через новые субъекты РФ", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Лукашенко уточнил, что движение по этому пути осуществляется как в организованных колоннах, так и самостоятельно.

"Преимущественно автолюбители и водители большегрузов пользуются самостоятельной возможностью проезда по новым субъектам РФ. Те, кто впервые едет по сухопутному пути, конечно, выбирают первоначально возможность проезда в организованной колонне, далее, после того, как они осуществили проезд неоднократно, уже самостоятельно осуществляют движение, зная все нюансы передвижения по новым субъектам РФ", - добавил он.

Движение большегрузных автомобилей по Крымскому мосту ограничено после инцидента 8 октября, но открыто для легковых автомобилей и автобусов всех типов. Водителям большегрузов доступна паромная переправа или сухопутный маршрут через территорию новых регионов РФ - через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь.