Минтранс Крыма предложил водителям грузовиков путь через новые регионы России

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пользоваться маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и Донецкую народную республику предлагает министерство транспорта Крыма водителям грузовых автомобилей как альтернативу пути через Крымский мост, сообщается в телеграм-канале министерства.

"Напоминаем вам (водителям грузовых автомобилей), что кроме паромной переправы через порт "Крым" в порт "Кавказ" существует альтернативный путь следования через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Рекомендуем по возможности использовать альтернативные пути объезда", - говорится в сообщении в воскресенье.

Минтранс уточнил, что маршрут пролегает через Мелитополь, Мариуполь и Таганрог.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.

По данным властей Крыма, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой.