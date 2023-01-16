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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:07

На инфраструктурные проекты Севморпути выделят 7,5 млрд рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство России продолжит комплексное развитие Северного морского пути, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Утверждены правила предоставления субсидии на создание цифровой экосистемы Северного морского пути. И для этого в федеральном бюджете на текущий и следующий годы предусмотрено почти 4 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Система будет состоять из единой платформы, которая объединит все электронные сервисы для участников логистического рынка. "В нее войдут и установленные на судах автоматизированные измерительные комплексы, а также оборудование для оперативного мониторинга ледовой обстановки на базе летательных аппаратов. Можно будет собирать более полную информацию о погодных условиях и в реальном времени отслеживать ситуацию, повышать безопасность судоходства на Северном морском пути, что очень важно для своевременной доставки грузов, в том числе в рамках северного завоза и на экспорт", - добавил он.

Более 3,5 млрд рублей будет направлено на дноуглубление порта "Бухта Север" (для вывоза нефти с проекта "Восток Ойл" "Роснефти").

"Одобрены параметры бюджетной поддержки строительства порта "Бухта Север" в устье Енисея. В ближайшие два года на углубление акватории направим более 3,5 млрд рублей. Часть средств пойдет на создание систем безопасности мореплавания. Это даст возможность проводить морские суда ледового класса с суммой полезного груза свыше 120 тыс. т.", - сообщил Мишустин.

Севморпуть РФ
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