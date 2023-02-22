Правительство РФ в среду рассмотрит законопроект о северном завозе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект федерального закона "О северном завозе", сообщила пресс-служба правительства.

"Законопроект направлена на формирование комплексной системы управления северным завозом, основанной на цифровых технологиях и принципах эффективного распределения полномочий, планирования, оптимизации процессов и управления рисками, в целях обеспечения жизнедеятельности населения и стабильного функционирования организаций социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на территориях северного завоза", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года Минвостокразвития внесло проект закона "О северном завозе" в правительство РФ. Документ согласован 25 субъектами РФ, министерствами и ведомствами, рассмотрен Советом по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики, а также профильным комитетом Госдумы.

Проект федерального закона регламентирует: определение самого понятия "северный завоз", распределение полномочий по управлению северным завозом между всеми уровнями власти, определение грузов северного завоза, развитие сети опорной транспортно-логистической инфраструктуры, оказание федеральных мер поддержки, совершенствование закупки товаров северного завоза, создание единого морского оператора северного завоза, учреждение федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза.

Единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития.

Всего в периметре северного завоза находится 25 регионов РФ, в которых проживают более 3 млн человек. Ежегодно на закупку и доставку более 3 млн тонн грузов выделяется более 87 млрд рублей.