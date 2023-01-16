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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:07

В РФ за сутки COVID-19 заболели 4 289 человек

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 289 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 4 789 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 500.

В больницы попали 363 человека, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 25,8%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 17 субъектах РФ, снижение - в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 24 субъектах.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 40 человек, накануне сообщалось о 43 умерших.

Выздоровели за сутки 3 466 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 860 тыс. 902 случая заражения коронавирусной инфекцией, 394 438 умерших и 21 млн 278 тыс. 106 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 16 января 2023 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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