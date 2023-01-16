Суд признал движение "М.К.У." террористическим и запретил его в России

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Верховный суд России удовлетворил исковое заявление генпрокурора РФ Игоря Краснова о признании террористической организацией движения "Маньяки. Культ убийств" и о запрете его деятельности в России.

"Административное исковое заявление удовлетворено. Движение "М.К.У." ("Маньяки. Культ убийств") признано террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Таким образом, суд согласился с доводами Генпрокуратуры, что деятельность движения "представляет угрозу безопасности общества и государства".

Ранее официальный представитель генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил, что созданное на Украине движение "основано на нацистской идеологии и его целью является образование "расово чистого государства".

По данным Генпрокуратуры, продвижение идей М.К.У. в интернете "направлено на формирование культа насилия, совершения убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха".

По словам Иванова, участники движения "совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан".

"М.К.У." ("Маньяки. Культ убийств) - радикальное сообщество неонацистского толка. В отношении его создателя Егора Краснова в России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 (организация экстремистского сообщества) УК РФ, он объявлен в розыск по делу об убийстве.

В течение последних нескольких лет ФСБ неоднократно сообщала о задержании в регионах РФ сторонников радикалов, некоторые из которых, по данным спецслужбы, готовили теракты.