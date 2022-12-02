Генпрокуратура РФ просит суд признать террористическим движение "Маньяки. Культ убийств"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов направил в Верховный суд РФ административное исковое заявление о признании террористической организацией движения "Маньяки. Культ убийств" и о запрете его деятельности на территории России, сообщил официальный представитель генпрокуратуры Андрей Иванов.

"Установлено, что движение создано на Украине, основано на нацистской идеологии, его целью является образование "расово чистого государства". Продвижение идей М.К.У. в сети интернет направлено на формирование культа насилия, стимуляцию совершения убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха", - сказал Иванов.

По его словам, участники движения "совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан".

Иванов заявил, что деятельность движения "представляет угрозу безопасности общества и государства, что и послужило основанием для обращения Генпрокуратуры России в суд".

"М.К.У." ("Маньяки. Культ убийств") - радикальное сообщество неонацистского толка. В отношении его создателя Егора Краснова в России возбуждено дело по части 1 статьи 282.1 (организация экстремистского сообщества) УК РФ, он объявлен в розыск по делу об убийстве.

В течение последних нескольких лет ФСБ неоднократно сообщала о задержании в регионах РФ сторонников радикалов, некоторые из которых, по данным спецслужбы, готовили теракты.