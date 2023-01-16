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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

МВД готово урегулировать правовое положение журналиста Боке в России

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российское МВД в декабре 2022 года направило французскому журналисту Адриану Боке разъяснения о порядке получения политического убежища и статуса беженца, сообщает сайт министерства.

В МВД готовы рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения Боке на территории России, если получат от него ходатайство о предоставлении ему политического убежища или о признании его беженцем и предоставлении ему временного убежища.

Он должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания. Решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию.

Адриан Боке - журналист и военный эксперт, освещавший конфликт в Донбассе.

Адриан Боке МВД Донбасс Франция
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