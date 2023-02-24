Освещавший конфликт в Донбассе французский журналист Боке стал гражданином РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Адриан Боке - французский журналист и военный эксперт, освещавший конфликт в Донбассе - принят в российское гражданство.

Соответствующий указ президента РФ "О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации" опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

16 января в МВД России сообщили, что направили разъяснения о порядке получения политического убежища и статуса беженца Боке, который, по данным ведомства, подвергся преследованиям за активную пророссийскую позицию.

"Разъяснения о порядке обращения с ходатайством о предоставлении Российской Федерацией политического убежища, а также с ходатайством о признании беженцем и заявлением о предоставлении временного убежища на территории РФ были направлены Адриану Боке в декабре прошлого года", - сказала тогда журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в МВД готовы рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения Боке в России в случае получения от него соответствующего заявления.

Как отметила тогда Волк, "он должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания". "Решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию", - сказала она.