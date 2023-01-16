Порядка 288 тыс. сирот стоят в очереди за жильем в России

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Около 288 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в настоящий момент состоят в очереди на получение квартир в России, сообщила в понедельник уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Об этом Львова-Белова заявила журналистам по итогам церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с гендиректором госкомпании "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.

По словам детского омбудсмена, в 2022 году в ее аппарат поступило 1200 обращений, связанных с жилищными правами, это на 14% меньше, чем годом ранее.

"Но зато выросло количество обращений, связанных с имущественными правами детей-сирот. Здесь мы говорим про очередность, здесь мы говорим про плохое качество жилья, которое было выдано, про территориальную недоступность для этого человека, то есть живет в другом городе, а ему выдали в деревне, где он раньше учился и родился", - отметила Львова-Белова.

18 февраля прошлого года занимавшая тогда пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на заседании профильного комитета Госдумы сообщила, что на тот момент в очереди на получение жилья в России состояли почти 300 тыс. сирот, при этом 213 тыс. из них были уже старше 18 лет, но не могли реализовать свое право на получение квартиры. За 2021 год число таких сирот выросло на 21 тыс. человек, или 11,1%.

По словам Кузнецовой, в 2021 году жильем удалось обеспечить 21 717 детей-сирот, на 11% меньше, чем в 2020 году. Она отметила, что решить проблему предоставления жилья детям-сиротам к 2025 году в соответствии с поручениями правительству 2019 года не представляется возможным.