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В Госдуму внесли законопроекты о защите жилищных прав сирот

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли три законопроекта о защите жилищных прав сирот, сообщила вице-спикер палаты Анна Кузнецова.

"Наша рабочая группа по вопросам обеспечения жильем детей-сирот, созданная по поручению Вячеслава Викторовича Володина, подготовила три законопроекта, посвященных одной из самых непростых тем", - написала она в соцсетях, добавив, что инициативы получили поддержку профильных ведомств и представителей фракций.

Первый законопроект расширяет возможности получения жилья с помощью жилищного сертификата.

"Проблема в том, что при расчете дохода семьи не учитывается доход супруга (супруги) сироты. Мы предлагаем исправить это, чтобы больше выпускников сиротских учреждений могли получить сертификаты и право выбора", - объяснила депутат.

Второй законопроект должен усилить защиту жилья, которое приобрели за счет сертификата.

"Мы предлагаем внести изменения в федеральное законодательство о дополнительных сведениях в Единый государственный реестр недвижимости, благодаря которым жилье, приобретенное за счет сертификата, на три года защитят от продажи или других операций", - сказала Кузнецова.

Третий проект закона направлен на защиту детей, чьи родители - военнослужащие, будучи выпускниками сиротских учреждений, погибли в зоне СВО, не успев получить жилье. Законопроект поможет сохранить право на него за их детьми, отметила вице-спикер Госдумы.

Анна Кузнецова Госдума
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