В Кремле не знают об инициативе закрыть "Ельцин-Центр"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Кремлю ничего не известно о предложении "Культурного фронта России" закрыть "Ельцин-Центр", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам неизвестно об этих инициативах. Мы не знаем, чем это обусловлено, с чем связано, что вызывает раздражение у названных общественных организаций, поэтому мы не можем принимать в этом участие", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал предложение московского отделения "Культурного фронта России" закрыть "Ельцин-центр" в Екатеринбурге.