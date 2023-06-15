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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Минюст сообщил о проверке "Ельцин Центра" на предмет деятельности иноагента

Минюст сообщил о проверке "Ельцин Центра" на предмет деятельности иноагента
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что будет проведена проверка деятельности "Ельцин Центра" на признание либо непризнание иноагентом, сообщил, что она займет около месяца.

"Проверка займет не меньше месяца, будут собраны материалы о деятельности, подтверждающие либо опровергающие ту фактуру, которая звучала, и у Никиты Михалкова на программе, и в запросах", - сказал Свириденко журналистам в четверг.

Ранее московское отделение "Культурного фронта России" предложило закрыть "Ельцин Центр" в Екатеринбурге.

17 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю ничего неизвестно о предложении закрыть "Ельцин Центр".

"Нам неизвестно об этих инициативах. Мы не знаем, чем это обусловлено, с чем связано, что вызывает раздражение у названных общественных организаций, поэтому мы не можем принимать в этом участие", - сказал тогда Песков журналистам.

Кинорежиссер Никита Михалков ранее неоднократно выступал с критикой "Ельцин Центра" и призывал признать организацию иноагентом.

Ельцин Центр Минюст РФ
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