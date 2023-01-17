Доля омикрона в РФ среди выявленных за неделю случаев COVID-19 составила 100%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 40%, доля варианта "омикрон" среди всех исследованных за неделю случаев достигла 100%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Заболеваемость COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей увеличилась почти на 40%. Так, по итогам второй недели 2023 года в стране зарегистрировано чуть выше 31 тыс. случаев заболевания", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что среди исследованных случаев заболевания за неделю к варианту коронавируса "омикрон" отнесено 100% сиквенсов.