В России коронавирусом за сутки заразились более 4,7 тыс. человек

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 4,7 тыс. случаев, скончался 41 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Выявлено 4 719 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 362 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,2%", - сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 22 субъектах РФ, снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 25 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 729 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 1 010.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 41 человек, накануне также сообщалось о 41 умершем.

"Выздоровели за сутки 3 640 человек, или на 9,5% меньше в сравнении с 22 января", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 898 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 394 735 умерших и 21 310 166 выздоровевших.