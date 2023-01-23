Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:26

В России коронавирусом за сутки заразились более 4,7 тыс. человек

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 4,7 тыс. случаев, скончался 41 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Выявлено 4 719 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 362 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,2%", - сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 22 субъектах РФ, снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 25 субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 729 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 1 010.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 41 человек, накануне также сообщалось о 41 умершем.

"Выздоровели за сутки 3 640 человек, или на 9,5% меньше в сравнении с 22 января", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 898 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 394 735 умерших и 21 310 166 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 23 января 2023 годаПандемия коронавируса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС оштрафовала "еАптеку" за недостоверную рекламу

ФАС оштрафовала "еАптеку" за недостоверную рекламу

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в СКФО, готовившегося по заданию спецслужб Украины

Потанин заявил, что конфискация активов губительна для инвестиционного климата

Потанин заявил, что конфискация активов губительна для инвестиционного климата

Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС

Владимир Мау освобожден от должности ректора РАНХиГС

Потанин сообщил о росте оборотного капитала "Норникеля" из-за изменений в логистике

Сотрудники госбезопасности ЛНР обнаружили в одном из поселков схрон с 300 кг взрывчатки

Что произошло за день: воскресенье, 22 января

В Думе заявили, что об исключении книги "Архипелаг ГУЛАГ" из школьной программы нет речи

В Думе заявили, что об исключении книги "Архипелаг ГУЛАГ" из школьной программы нет речи
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки коронавирусом заболели более 5,7 тыс. человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });