Росрыболовство поддержало предложение о выращивании мидий в Баренцевом море

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Росрыболовство поддерживает предложение о выращивании мидий в Баренцевом море.

"Конечно, поддерживаем, хотя Баренцево море не самое простое", - заявил журналистам замруководителя Росрыболовства Василий Соколов во вторник в Ростове-на-Дону, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что мурманские ученые считают Териберскую губу Баренцева моря перспективной акваторией для создания предприятий аквакультуры для выращивания мидий.

"Сейчас бизнес рассчитывает (возможность создания таких предприятий - ИФ). Для нас каждое предприятие, которое образуется по аквакультуре, является крайне ценным, потому что это полностью уход от импортозависимости, это рабочие места и производство именно в нашей стране", - подчеркнул Соколов.

По его словам, долгое время в РФ практически никто не занимался выращиванием мидий, даже на юге страны, все везли из-за рубежа. "Введение в 2014 году определенных действий и контрсанкций со стороны нашей страны (продовольственное эмбарго - ИФ) привело к тому, что испанская мидия, которая сильно заполонила российский рынок, фактически ушла, - сказал он. - И это как дало мощнейший импульс к развитию в Азово-Черноморском бассейне, в первую очередь в Черном море, так и показало, что сейчас есть рентабельность по выращиванию мидий в Белом и Баренцевом морях".

Соколов также сообщил, что в этих морях есть и запасы диких мидий.

Как сообщало ранее Росрыболовство, в первом полугодии 2022 года предприятия аквакультуры РФ вырастили 3,6 тыс. тонн мидий, что на 16,6% больше, чем годом ранее. Всего производство ценных морепродуктов (мидии, устрицы, гребешки, трепанги и т.д.) в январе-июне составило 35,6 тыс. тонн, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За 9 месяцев этот показатель вырос до 65,6 тыс. тонн.