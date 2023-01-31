Производство устриц на Кубани упало вдвое из-за санкций на импорт посадочного материала

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В 2022 году производство устриц на Кубани снизилось в 1,9 раза из-за санкций, сообщили в Минсельхозе Краснодарского края.

"В связи с введенными санкциями импорт посадочного материала устриц (спата), который полностью импортировался из Европы, прекращен. Производство устриц упало с 19 до 10 тонн в 2022 году. В настоящее время рассматривается возможность завоза спата устриц с Дальнего Востока", - сказали в ведомстве.

В целом марикультурные предприятия края в 2022 году увеличили производство двустворчатых моллюсков на 24%, до 389 тонн. Показатель вырос из-за запуска мидийных ферм в районе Анапы и города-курорта Сочи, объяснили в Минсельхозе.

Производство товарной рыбы в 2022 году выросло на 5%, до 23,3 тысячи тонн. Наибольший прирост, в 2,5 раза, отмечен в производстве импортозамещающей форели.

На Кубани марикультурой сейчас занимаются семь крупных предприятий, расположенных в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе, а также предприятия малого бизнеса.

Предприятия по выращиванию мидий и устриц в России сосредоточены в основном на Дальнем Востоке, в Крыму и Краснодарском крае.