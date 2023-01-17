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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Дума ратифицировала соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Госдума во вторник ратифицировала соглашение между правительствами РФ и Белоруссии о взаимном признании виз и о других вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Союзного государства.

Соглашение было подписано в Минске 19 июня 2020 года.

Основной целью соглашения является создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы.

Соглашение предусматривает право иностранцев въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность.

В рамках реализации соглашения будет создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ России и Белоруссии в пунктах пропуска, говорится в документе.

Также соглашение предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство либо документ для посещения международного спортивного мероприятия одной стороны и документ, удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории государства другой стороны в течение срока действия указанных документов.

Госдума Белоруссия
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