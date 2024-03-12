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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Соглашение о взаимном признании виз Белоруссии и РФ вступит в силу в конце года

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Соглашение о взаимном признании виз Белоруссии и России вступит в силу в конце текущего года, заявил во вторник посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой во время заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

По словам Крутого, на заседании Группы очень важным блоком стало рассмотрение информационных систем, которые были определены в качестве ключевых на текущий год.

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"Первая важная тема в этом направлении - наше визовое соглашение, которое подписано давно в отношении так называемых третьих стран. Идет напряженная работа. Сегодня была поставлена конкретная задача о том, чтобы тот план мероприятий, который фактически сверстан, был финализирован к 25-летию Союзного договора. То есть чтобы к 8 декабря единая информационная система заработала и соглашение фактически вступило в силу", - заявил Крутой, слова которого приводит госагентство БелТА.

Посол выразил надежду, что данный шаг даст колоссальный эффект и с точки зрения туристического потока, и с точки зрения бизнес-потока, а также просто для комфорта жителей двух стран в части пересечения границы.

В начале 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправсоглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства. Оно было подписано в Минске 19 июня 2020 года.

Его цель - создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства белорусско-российской границы. Соглашение дает право иностранцам въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из двух государств и документов, удостоверяющих личность.

Владимир Путин Белоруссия Дмитрий Крутой Союзное государство
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