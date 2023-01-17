Россия пополнила свой стоп-лист за счет ряда представителей Евросоюза и стран ЕС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия расширила список представителей Евросоюза и стран ЕС, которым запрещен въезд в страну, сообщили во вторник в МИД РФ.

Такое решение принято в качестве ответной меры на девятый пакет санкций ЕС в отношении РФ.

"В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

Там подчеркнули, что "речь идет о руководстве силовых ведомств стран ЕС, задействованных в подготовке ВСУ в рамках миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, европейских государственных и коммерческих структур, производящих и поставляющих вооружения и военную технику киевскому режиму, а также гражданах государств Евросоюза, замеченных в систематической публичной антироссийской риторике".

"Ограничения распространены и на отдельных депутатов Европарламента. Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ", - заявили на Смоленской площади.