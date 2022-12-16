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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС в пятницу утвердил девятый пакет санкций против РФ, который предусматривает, в том числе, ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, а также запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников.

Об этом говорится в пресс релизе Совета ЕС. Подчеркивается, что ЕС "расширит запрет в отношении новых инвестиций в российский энергетический сектор, запретит новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, за исключением добычи определенных полезных ископаемых".

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Помимо этого, санкции предусматривают экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые могут иметь отношении к российскому оборонному сектору.

Кроме того, в ЕС вводят запрет на экспорт в Россию товаров космической промышленности, беспилотников и двигателей к ним.

"ЕС расширит запрет на экспорт товаров авиационной и космической промышленности и технологий, включая авиационные двигатели и их части. (...) С настоящего момента будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей беспилотников в Россию и третьи страны, которые могут поставлять беспилотники в Россию", - уточняется в документе.

Санкции вступают в силу после их публикации в Официальном журнале ЕС.

ЕС Совет ЕС
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