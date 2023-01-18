Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище
Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда возложил венок к монументу "Мать-Родина" в Петербурге.
На пути к монументу, по 300-метровой аллее от Вечного огня, президент также возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат Виктор, умерший в блокаду в малолетнем возрасте зимой 1942 года.
Ранее в среду Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области.
Планируется, что в среду Путин также посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.
Кроме того, Путин намерен посетить в Петербурге цеха входящего в концерн "Алмаз-Антей" Обуховского завода.
Пискаревское мемориальное кладбище - самое большое в мире кладбище жертв Второй мировой войны. В 186 братских могилах покоятся 420 тыс. жителей города, погибших от голода, бомбежек, обстрелов, и 70 тыс. воинов-защитников Ленинграда. В 1941-1944 годах ежедневно на кладбище хоронили от 3 тыс. до 10 тыс. человек.