Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда возложил венок к монументу "Мать-Родина" в Петербурге.

На пути к монументу, по 300-метровой аллее от Вечного огня, президент также возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат Виктор, умерший в блокаду в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

Ранее в среду Путин возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области.

Планируется, что в среду Путин также посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.

Кроме того, Путин намерен посетить в Петербурге цеха входящего в концерн "Алмаз-Антей" Обуховского завода.