Путин заявил, что РФ не напоминала об участии европейцев в блокаде Ленинграда из-за толерантности

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Россия, не желая портить международные отношения, никогда не напоминала о том, что блокаду Ленинграда вели военные из многих стран Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран. Мы никогда раньше в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами, об этом не говорили", - сказал Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками.

Путин отметил, что такая же картина была и на других фронтах. "Достаточно посмотреть на "Голубую дивизию" под Сталинградом. И здесь, на Ленинградском фронте, во время блокады со всех стран участники были, из многих (стран), во всяком случае", - сказал он.

Говоря о многонациональности оккупационных сил и тех, кто боролся с Россией, президент отметил, что так было всегда. "Да, это так. Это всегда было так. Достаточно открыть Льва Толстого и почитать "Войну и мир". Когда он говорит, что пришла вроде бы как французская армия под предводительством Наполеона, но это была вся Европа. Потому что к этому времени Наполеон Бонапарт фактически поставил под контроль всю континентальную Европу. И Толстой там это все уже описывает. Это было во времена Отечественной войны 1812 года. То же самое повторилось и во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов после того, как Гитлер, по сути, поставил под контроль тоже всю континентальную Европу", - сказал президент РФ.