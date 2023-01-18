РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Фальшивые сообщения были отправлены на электронные адреса ведомств и компаний от имени управления Роскомнадзора (РКН) по Центральному федеральному округу, говорится в сообщении службы.

"Сообщения содержали информацию о выявлении на ресурсах адресатов запрещенных материалов или уведомления о предстоящей блокировке. При этом чтобы узнать адрес сайта, нарушившего требования законодательства, в сообщении предлагалось открыть вложение. Роскомнадзор не рассылал такие уведомления", - отмечается в сообщении.

Там уточняется, что такие письма могли прийти адресатам в период с 16:00 до 19:00 17 января с адресов электронной почты i.strelets@rkn.gov.ru и ones@rkn.gov.ru. На фальшивое сообщение указывало отсутствие электронной подписи.

В РКН напомнили, что сообщения относительно запрещенной информации сопровождаются электронной подписью и направляются только с официальных адресов центрального аппарата РКН, например, zapret-info@rkn.gov.ru или 398-fz@rkn.gov.ru.

В службе заверили, что ее специалисты оперативно выявили и приняли меры по пресечению фишинговой рассылки и предупреждению ее адресатов. В случае получения подозрительного письма "от имени Роскомнадзора" рекомендовано не открывать его, так как оно может содержать фишинговые ссылки и вредоносные вложения. О подозрительных письмах можно сообщить в РКН по адресу rsoc_in@rkn.gov.ru.