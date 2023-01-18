Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени

РКН предупредил о рассылке поддельных писем от его имени
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Фальшивые сообщения были отправлены на электронные адреса ведомств и компаний от имени управления Роскомнадзора (РКН) по Центральному федеральному округу, говорится в сообщении службы.

"Сообщения содержали информацию о выявлении на ресурсах адресатов запрещенных материалов или уведомления о предстоящей блокировке. При этом чтобы узнать адрес сайта, нарушившего требования законодательства, в сообщении предлагалось открыть вложение. Роскомнадзор не рассылал такие уведомления", - отмечается в сообщении.

Там уточняется, что такие письма могли прийти адресатам в период с 16:00 до 19:00 17 января с адресов электронной почты i.strelets@rkn.gov.ru и ones@rkn.gov.ru. На фальшивое сообщение указывало отсутствие электронной подписи.

В РКН напомнили, что сообщения относительно запрещенной информации сопровождаются электронной подписью и направляются только с официальных адресов центрального аппарата РКН, например, zapret-info@rkn.gov.ru или 398-fz@rkn.gov.ru.

В службе заверили, что ее специалисты оперативно выявили и приняли меры по пресечению фишинговой рассылки и предупреждению ее адресатов. В случае получения подозрительного письма "от имени Роскомнадзора" рекомендовано не открывать его, так как оно может содержать фишинговые ссылки и вредоносные вложения. О подозрительных письмах можно сообщить в РКН по адресу rsoc_in@rkn.gov.ru.

Роскомнадзор РКН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин не получал заявок на продажу крупных "дочек" иностранных банков

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Суд оштрафовал "Новую газету" на полмиллиона рублей за дискредитацию армии

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище

Путин на Невском пятачке почтил память защитников Ленинграда

Отбор газа из ПХГ Европы удвоился на фоне похолодания

Отбор газа из ПХГ Европы удвоился на фоне похолодания

Восстановлена работа Керченской паромной переправы

У православных наступил крещенский сочельник

У православных наступил крещенский сочельник

Что произошло за день: вторник, 17 января

Вильфанд назвал в целом благоприятной ситуацию на озимых полях РФ

Вильфанд назвал в целом благоприятной ситуацию на озимых полях РФ

Турчак отметил необходимость создания условий для возвращения уехавших россиян

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });