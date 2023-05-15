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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Сбербанк предупредил о рассылке фишинговых писем от "военкоматов"

Сбербанк предупредил о рассылке фишинговых писем от "военкоматов"
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк предупреждает о массовой фишинговой атаке - рассылке электронных писем с приглашением посетить военкомат для "уточнения персональных данных".

Как говорится в сообщении банка, в рассылке содержался вредоносный файл (вирус). При открытии файла мог возникнуть риск заражения всей IT-инфраструктуры банка.

"Мы зафиксировали целенаправленную фишинговую атаку на Сбербанк. Эта атака была успешно отражена, как и все предыдущие", - заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении.

"Разумеется, военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления, поэтому прошу всех наших клиентов также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения", - отметил зампред.

Банк не исключает, что подобной фишинговой атаке могут быть подвергнуты другие организации или частные лица. "Просим всех проявлять бдительность и не поддаваться на провокации", - подчеркивает кредитная организация.

Сбербанк Станислав Кузнецов
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