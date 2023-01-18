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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Из Думы отозван законопроект о продаже маркированных товаров через автоматы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Совету Думы снять с рассмотрения законопроект, который упрощал продажу маркированных товаров через торговые автоматы.

"Комитет просит снять с рассмотрения проект федерального закона (...) в связи с его отзывом субъектами права законодательной инициативы", - говорится в письме комитета.

Законопроект № 159309-8, который уточнял порядок применения кассовой техники при оплате товаров в торговых автоматах в июле 2022 года в парламент внесла группа сенаторов. Он получил положительное заключение правительства, но позже ряд замечаний нему представила Счетная палата.

Законопроект предлагал не выдавать кассовый чек в случае, если товар, подлежащий обязательной маркировке, был продан через торговый автомат.

Согласно действующему законодательству, при продаже товаров через торговые автоматы компании и ИП могут не печатать кассовый чек и не отправлять его в электронной форме покупателю, также предоставляется возможность использования одного кассового аппарата для нескольких торговых автоматов.

При этом данная норма не распространяется на продажу через автоматы подакцизной продукции, технически сложных товаров, а также товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Внесенный законопроект предлагал вывести из-под данного ограничения маркированные товары. К таким товарам, в частности, относится питьевая вода, пиво, прочие напитки, крепостью не более 7 градусов.

По мнению авторов, действующее ограничение является избыточным, необоснованным, и в среднесрочной перспективе ставит под угрозу осуществление субъектами предпринимательства торговой деятельности с использованием торговых автоматов.

Претензии Счетной палаты к документу заключались в том, что в законопроекте не предусмотрен порядок передачи сведений о продаже товаров, подлежащих маркировке, в налоговые органы, что по мнению контрольного органа может повлечь ослабление контроля за полнотой учета выручки. "В связи с изложенным законопроект требует доработки", - говорилось в заключении СП.

Госдума Счетная палата Совет Федерации
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