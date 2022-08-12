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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Правительство одобрило идею упростить продажу маркированных товаров через автоматы

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект № 159309-8, который предлагает не выдавать кассовый чек в случае, если товар, подлежащий обязательной маркировке, был продан через торговый автомат.

Положительное заключение опубликовано в электронной базе данных парламента. Законопроект в начале июля в палату внесла группа сенаторов.

Сейчас по закону при продаже товаров через торговые автоматы компании и ИП могут не печатать кассовый чек и не отправлять его в электронной форме покупателю, также предоставляется возможность использования одного кассового аппарата для нескольких торговых автоматов.

При этом данная норма не распространяется на продажу через автоматы подакцизной продукции, технически сложных товаров, а также товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Внесенный законопроект предлагает вывести из-под данного ограничения маркированные товары. К таким товарам, в частности, относится питьевая вода, пиво и прочие напитки, крепостью не более 7 градусов.

Авторы поправок считают действующее ограничение избыточным и необоснованным.

Правительство
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