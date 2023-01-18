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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Россияне смогут увидеть 1 февраля комету, которая пролетит в 42 млн км от Земли

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Комета C/2022 E3 (ZTF), открытая в начале марта 2022 года, пройдет на минимальном расстоянии от Земли 1 февраля, сообщается на сайте Московского планетария.

"Совершая своё путешествие по внутренней области Солнечной системы, 12 января комета 2022 E3 достигла перигелия (ближайшей к Солнцу точки), а на минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 1 февраля, тогда нас будет разделять всего лишь 42 млн км", - говорится в сообщении.

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Условия видимости кометы будут прекрасными для России, и при отсутствии городской засветки её можно будет увидеть невооруженным глазом. Длина газового хвоста кометы может достигнуть размеров "ковша" Большой Медведицы, а её блеск, возможно, дойдет до +5 - +4 звездной величины, уточняют в планетарии.

Там отметили, что "прекрасные условия видимости" кометы будут у жителей России и всех стран северного полушария.

"Комета, получившая название C/2022 E3 (ZTF) (Zwicky Transient Facility - установка для обнаружения транзиентных объектов им. Цвикки) - была открыта астрономами в начале марта 2022 года", - говорится в сообщении.

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