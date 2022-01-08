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Ученые обнаружили астероид, который сблизится с Землей через 70 лет

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Ученые Института прикладной математики РАН обнаружили астероид массой 18 тыс. тонн, который сблизится с Землей в апреле 2095 года, сообщили в субботу в "Роскосмосе".

"Основываясь на предварительных расчетах, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года. Астероид относится к околоземным астероидам группы Аполлона", - говорится в сообщении.

По данным ученых, уточненная звездная величина астероида составляет 25,8, что соответствует "диаметру астероида около 24 метров и массе порядка 18 тысяч тонн". В данный момент вероятность столкновения с Землей составляет 0,02%. Астероид получил название UL17.

Кроме этого, сообщается, что ученые уточнили вероятность столкновения с Землей открытого в 2014 году астероида Апофис диаметром почти 400 метров. По их данным, опасность на данный момент отсутствует.

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10 декабря глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о необходимости разработки технологий для защиты земли от космических угроз. "Никто не может гарантировать, что что-то из космоса не прилетит и не закончит все наши планы одним ударом. А значит, мы должны иметь технологии, которые позволят "увернуть" эту угрозу от нашей планеты", - сказал он.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко сообщил, что систему по наблюдению за космическим мусором в будущем модернизируют для контроля за астероидами и кометами.

На данный момент в составе системы предупреждения об опасных ситуациях действует несколько станций в России, в частности в районе Кисловодска, Уссурийска и Абрау-Дюрсо (Краснодарский край). Также станции слежения расположены в Армении и Бразилии. Кроме этого планируется в 2019-2020 годах разместить станции системы в Чили, Мексике и ЮАР.

Всего, по оценкам Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, в данный момент вокруг Земли вращается около 7,2 тыс. тонн космического мусора.

Как отмечают ученые, на орбите находится "около 18 тысяч объектов размером более 10 сантиметров, в том числе 1200 спутников, 750 тысяч "летающих пуль" (размер каждой "пули" около сантиметра) и около 150 миллионов совсем мелких фрагментов, размер которых менее миллиметра".

Земля РАН Роскосмос

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