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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Глава СПЧ попросил проверить обоснованность содержания в СИЗО журналистки Баязитовой

Глава СПЧ попросил проверить обоснованность содержания в СИЗО журналистки Баязитовой
Журналистка Александра Баязитова в суде
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев направил генпрокурору России Игорю Краснову обращение с просьбой проверить обоснованность содержания в СИЗО обвиняемой в вымогательстве журналистки Александры Баязитовой, сообщила в среду пресс-служба СПЧ.

"В условиях следственного изолятора многие ее хронические заболевания могут обостриться. Обращает на себя внимание также тот факт, что уже 4 месяца никаких следственных действий с ее участием не производилось. Кроме того, на иждивении Александры Баязитовой до ареста находилась ее 74-летняя мама. С учетом изложенного Совет просит вас взять на контроль данное уголовное дело и поручить проверить законность и обоснованность избрания меры пресечения в отношении Александры Баязитовой", - говорится в обращении Фадеева, которое цитирует пресс-служба СПЧ.

Письмо к генпрокурору РФ было направлено в среду, 18 января, отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что перед Новым годом Баязитову в СИЗО посетил член СПЧ, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников и "лично убедился в ее болезненном состоянии".

Александра Баязитова была арестована в августе 2022 года по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова. 26 декабря Кузьминский суд Москвы продлил срок ее содержания в СИЗО до 23 февраля.

СПЧ Валерий Фадеев Генпрокуратура Александра Баязитовова
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