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Генпрокуратура РФ не нашла нарушений в содержании журналистки Баязитовой в СИЗО

Генпрокуратура РФ не нашла нарушений в содержании журналистки Баязитовой в СИЗО
Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ не нашла нарушений в содержании в СИЗО обвиняемой в вымогательстве журналистки Александры Баязитовой, следует из ответа ведомства председателю Совета при президенте РФ по правам человека Валерию Фадееву.

"При поступлении в следственный изолятор обвиняемая в установленном порядке прошла медицинское обследование. Заболеваний, предусмотренных перечнем, установленным постановлением правительства РФ и препятствующих содержанию под стражей, не установлено. Состояние здоровья врачами оценивается как удовлетворительное, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в ответе Генпрокуратуры, который цитирует пресс-служба СПЧ в своем телеграм-канале.

Также из ответа следует, что ход и результаты расследования в отношении Баязитовой поставлены в Генпрокуратуре на контроль, а надзирающий за делом прокурор направил главе соответствующего следственного органа требование "в целях активизации расследования", которое было рассмотрено и удовлетворено.

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Фадеев 18 января направил генпрокурору РФ Игорю Краснову обращение с просьбой проверить обоснованность содержания Баязитовой в СИЗО. В нем он отметил возможность обострения хронических заболеваний журналистки при содержании в следственном изоляторе, нахождение на ее иждивении до ареста 74-летней матери, а также отсутствие каких-либо следственных действий в отношении Баязитовой в течение четырех месяцев. Также перед Новым годом Баязитову в СИЗО посетил член СПЧ, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников и "лично убедился в ее болезненном состоянии", сообщили тогда в Совете.

Александра Баязитова была арестована в августе 2022 года по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова. С тех пор Кузьминский суд Москвы неоднократно продлял срок ее содержания в СИЗО, в настоящий момент он установлен до 7 мая.

Александра Баязитова Генпрокуратура СПЧ Валерий Фадеев
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