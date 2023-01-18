Орбиту МКС скорректировали для подготовки к прибытию корабля "Союз МС-23"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20" скорректировали высоту Международной космической станции (МКС) на 1,6 км в рамках подготовки к прибытию корабля "Союз МС-23" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-22", сообщили в среду в "Роскосмосе".

"В 17:57 мск были включены двигатели российского грузового корабля "Прогресс МС-20": они проработали 591,4 секунды, и выдали импульс величиной 0,95 м/с", - говорится в телеграм-канале госкорпорации.

По предварительным данным, после выполнения маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,6 км и составила 417,13 км.

11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" к МКС 20 февраля в беспилотном режиме с доставкой грузов. Стыковка корабля к МКС намечена на 22 февраля.

На нем на Землю позже сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

По словам Борисова, корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном варианте.