Корабль "Союз МС-23" на замену поврежденному "Союзу МС-22" запустят к МКС 20 февраля

Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" к Международной космической станции 20 февраля без экипажа, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" 20 февраля 2023 года в беспилотном режиме с доставкой грузов на Международную космическую станцию", - сказал Борисов журналистам по итогам заседания госкомиссии по ситуации с кораблем "Союз МС-22" на МКС.

По его словам, беспилотный полет обеспечивает необходимую надежность с учетом положительной статистики и корабль может быть отправлен на станцию в более ранние сроки.

"После возникновения нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22" на станции обсуждались два варианта запуска корабля "Союз МС-23" - в пилотируемом режиме с одним космонавтом или беспилотном режиме", - сказал глава госкорпорации.

Борисов сообщил, что пилотируемый полет с одним космонавтом требует доработки корабля, выпуска документации, дополнительной тренировки космонавта и возможен не ранее начала марта.

Госкомиссия решила продлить экспедицию российско-американского экипажа "Союз МС-22", космонавты и астронавт вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23".

"На состоявшемся накануне совете главных конструкторов в РКК "Энергия" представители НАСА согласились с выводами Совета и подтвердили готовность оказать необходимое содействие", - сказал глава госкорпорации.

Корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустят на землю в беспилотном режиме. Как сообщил Борисов, были проведены тесты системы управления движением, навигации корабля и математическое моделирование тепловых процессов при выполнении спуска с орбиты.

Повреждение "Союза МС-22"

15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.

Сообщалось, что после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке корабля достигла плюс 40 градусов, а в жилом - плюс 30. По данным "Роскосмоса", изменения температурного режима не критичны, и необходимости в экстренной эвакуации космонавтов нет.

19 декабря 2022 года глава "Роскосмоса" заявил, что предварительный осмотр корабля "Союз МС-22" показал наличие отверстия 0,8 мм в системе охлаждения, из-за которого произошла разгерметизация.

В экипаж корабля "Союз МС-22" входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио.