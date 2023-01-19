Минздрав опроверг снижение закупок лекарств для стационаров

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Информация о снижении затрат стационаров на обеспечение лекарственными препаратами не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава России. Отмечается, что затраты медицинских организаций, оказывающих стационарную медпомощь, на лекарственное обеспечение растут.

"Информация и выводы, приведенные в исследовании, о якобы снижении затрат стационаров на лекарственное обеспечение не соответствуют действительности", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

Так, по данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, за первые девять месяцев 2022 года затраты на лекарства в стационарах региональных и муниципальных медучреждений составили 281,8 млрд рублей или 25,8% от общего объема расходов. При этом за соответствующий период 2021 года показатели были 261,8 млрд рублей и 24,9% соответственно.

"Аналогичная ситуация в федеральных медицинских организациях: их затраты на лекарства и перевязочные материалы в рамках базовой программы ОМС за девять месяцев 2022 года составили 23,3 млрд руб. против 14,9 млрд рублей за тот же период 2021 года, что составляет примерно 22,5% их затрат", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что лекарственные препараты назначаются лечащим врачом строго по медицинским показаниям. В целом по стране отмечается повышение эффективности планирования потребности медицинских организаций государственной и муниципальной форм собственности в лекарственных препаратах, а также совершенствования организации закупочных мероприятий для стабильного обеспечения пациентов необходимой терапией.

Медицинские организации, вне зависимости от подчиненности, самостоятельно планируют объём закупок лекарственных препаратов и объем необходимых ассигнований, исходя из годовой потребности каждого медицинского учреждения на плановое число пациентов, сообщили в Минздраве.

Ранее в "Коммерсанте" сообщалось, что государственные больницы начали закупать меньше лекарств. Как отмечалось в материале, закупки для районных стационаров уменьшились на 32%, для городских больниц – на 28%, в целом для государственных медучреждений – на 8%.