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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов компании "1С"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) проведет проверку информации компании "1С" по итогам внутреннего расследования, в связи с обнаружением утечки данных пользователей образовательного сервиса "1С:Урок".

"Компания уведомила Роскомнадзор об инциденте в установленные сроки. После получения информации об итогах внутреннего расследования Роскомнадзор проведет проверку в отношении компании на предмет нарушения законодательства", - сообщили "Интерфаксу" в РКН в четверг в ответ на запрос агентства.

В службе напомнили, что в соответствии с законодательством о персональных данных оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в РКН, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.

17 января в телеграм-канале "Утечки информации", который ведет основатель сервиса обнаружения утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, сообщили, что в открытый доступ был выложен файл с таблицей зарегистрированных пользователей из базы данных предположительно портала "1С:Урок" (urok.1c.ru). В этом файле содержатся почти 190 тыс. строк ФИО, телефоны (7,5 тыс. уникальных номеров), адреса электронной почты (185 тыс. уникальных адресов) и др.

Представитель компании Алексей Харитонов сообщил "Интерфаксу", что "1С" изучает ситуацию с утечкой данных зарегистрированных пользователей образовательного сервиса "1С:Урок", причина попадания этой информации в открытый доступ устранена.

Роскомнадзор РКН
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